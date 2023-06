De Girolamo regina del pomeriggio di Rai1 | Autieri e Timperi a Unomattina

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Finita la stagione autunnale, arrivano i palinsesti estivi della direzione intrattenimento day time il cui nuovo responsabile è Angelo Mellone. Si parte dai classiciestate e Estate in diretta, per arrivare ad alcune novità. Dal prossimo 19 giugno alle ore 9.00 del mattino, dal lunedì al venerdì su Rai 1, va in onda la versione estiva diestate con Tiberio, Serenae Gigi Marzullo che passa dalla tarda notte alla mattina. Tre ore di trasmissione per tre conduttori che si occupano, con leggerezza, ma anche facendo riflettere di temi di varia attualità, molti dei quali dedicati proprio alla stagione calda. Non è la prima volta che lae Marzullo sono insieme in un programma: era accaduto gli scorsi anni in un altro programma dal titolo Dedicato su ...