Dalla Juve alla Lazio | c’è il sì | accordo vicinissimo

Nell'incontro di giovedì zoom sulla situazione Milinkovic (attesa sull'asta- Inter) e, col ... Ecco perchéTurchia riprende quota il nome di Gedson Fernandes, mezz'ala nata play, e utile ...... quello in cui gioca Cristiano Ronaldo e in cui giocheràprossima stagione anche Benzema. L'incontro servirà a presentare all'allenatore il patron di uno dei due top club che stanno cercando un ...Nuovi sviluppi sul futuro in panchina di Massimiliano Allegri, confermato nei giorni scorsiJuventus. Arriva l'offerta 'monstre' per il tecnico toscanoQualcosa si muove intorno a ...della(...

Allegri via dalla Juve, arriva un'offerta stratosferica dall'Arabia Saudita: incontro a Montecarlo Sport Fanpage

Presi Pippo Inzaghi. La differenza era di ventuno milioni a favore della Juve. Ma a Napoli Giuntoli deve aspettare l’ok di De Laurentiis… alla Juve su queste cose il si dall’alto non arriverebbe mai".In Arabia Saudita ci hanno preso gusto: pronta una offerta monstre per portare Massimiliano Allegri nel campionato di Ronaldo e Benzema, scrive La Gazzetta dello Sport raccontando che i colloqui tra g ...