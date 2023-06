Da Roma a Catania | più di 50 manifestazioni Lgbt+ fino a settembre | “Oggi ancora più urgente scendere i piazza per i nostri diritti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Chiedere pari, fare festa, mettere in mostra l’orgoglio di essere se stessi. Qualunque sia la propria identità. Con queste linee guida, da giugno, in tutto il mondo si celebra il Pride month, un mese di impegno civile, musica e colori per illuminare la comunità Lgbtq+. In Italia, l’onda arcobaleno sfilerà anche dopo,al 16, con 51 parate unite da una richiesta: “Stessi, stessi doveri”. Ad animare i manifestanti quest’anno c’è anche l’esigenza di rivendicare e tutelare idalle politiche ultraconservatrici della destra. “I Pride sono un esercizio che mette alla prova le democrazie – dice Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – interpellandole sull’uguaglianza e le pari opportunità, architravi sulle quali dovrebbero fondarsi....