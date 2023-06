Curva nerazzurra a Istanbul già piena

L'entusiasmo dei tifosi dell'Inter a Istanbul: cori e bandiere a due ore dal via. Vuota quella del ...... comunque, sono più chiassosi degli inglesi: la Fan Zoneè una discoteca a cielo aperto. Il coloro d'obbligo è il blu e lainterista di blu si colora in attesa della coreagrafia. Il ...Lanord Milano, la parte più calda del tifo interista, si è ritrovata in piazza Taksim, pronta per l'esodo verso lo stadio Ataturk, situato nel distretto di Basaksehir, 30 km a ovest del centro.

A Istanbul la Curva Nord si tinge di blu: contro la scaramanzia, il "dress code" dei tifosi La Gazzetta dello Sport

Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester City-Inter, è il giorno della finale Champions: a Istanbul cresce attesa. LIVE ...Lo stadio Olimpico di Istanbul si presenta senza la copertura totale e con le tribune come una vela dalla forma del tetto. I tifosi nerazzurri occupano la curva Nord, quelli del City la Sud, i turchi ...