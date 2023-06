Costa di Odessa un cimitero di carcasse e mine dopo inondazione

(Di sabato 10 giugno 2023) Il Servizio statale delle guardie di frontiera dell'Ucraina ha pubblicato un filmato che mostra il mare trasformarsi in una discarica e in undi animalile inondazioni provocate dall'...

Il Servizio statale delle guardie di frontiera dell'Ucraina ha pubblicato un filmato che mostra il mare trasformarsi in una discarica e in un cimitero di animali dopo le inondazioni provocate dall'...Secondo le sue informazioni, 8 droni kamikaze e 2 missili russisono stati distrutti nella notte su. Un missile nemico ha colpito la. Tre persone sono rimaste ferite dai detriti e dall'...Un missile ha colpito la. Tre persone sono rimaste ferite dai detriti e dall'onda d'urto. Intanto l'occidente continua a mostrare sostegno per Kiev. Nella capitale ucraina oggi, a ...

Costa di Odessa, un cimitero di carcasse e mine dopo l'inondazione Agenzia ANSA

Roma, 10 giu. (askanews) - Nella notte le forze russe hanno attaccato Odessa con droni kamikaze. A seguito dell'attacco, i detriti di uno dei droni hanno colpito un edificio residenziale, tre persone ...Il Servizio statale delle guardie di frontiera dell'Ucraina ha pubblicato un filmato che mostra il mare trasformarsi in una discarica e in un cimitero di animali dopo le inondazioni provocate dall'esp ...