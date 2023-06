Cosmetici pericolosi | maxi sequestro anche a Napoli e Caserta

Leggi su 2anews

(Di sabato 10 giugno 2023) I prodotti sequestrati in tutta Italia conterrebbero una sostanza chimica utilizzata per profumare preparati, bandita dall’Unione Europea nel 2022, in quanto considerata cancerogena. Piu’ 250.000 prodottiritenuti tossici sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel corso di perquisizioni in magazzini delle province di Brescia,. Destinatari del