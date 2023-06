Così il Pd si è spaccato sulla guerra in Ucraina

(Di sabato 10 giugno 2023) È iniziata ufficialmente, con una dissociazione clamorosa nei gruppi parlamentari dell’Europarlamento, la guerriglia nel Partito democratico contro Elly Schlein. È iniziata mentre la segreteria era sotto botta per il brutto risultato incassato nelle elezioni amministrative, sotto il fuoco convergente e incrociato di media e critici interni: un solo grande centro vinto nei ballottaggi (Vicenza), per una sconfitta dettata, quasi del tutto, dalle difficili eredità e dalle candidature decise dalle gestioni dei leader del passato. Ma la guerriglia contro la segretaria, guarda caso non è iniziata su questi verdetti delle municipali o su un qualche tema di polemica interna. È partita dall’Europa, con una manovra concentrica messa in atto nei minimi dettagli, su uno dei temi che in teoria più di ogni altra cosa dovrebbero caratterizzare la nuova segreteria: la Pace. I fatti sono pubblici, e ...

...in tutta Europa e nell'Europarlamento e sta cercando di recuperare credibilità ma è molto...l'eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e ...la situazione ristagna. Per altro le Amministrative e la vittoria di Catania non hanno ... Ha troppi guai da risolvere anche all'interno del suo partito: Forza Italia a Catania s'è giàin ...E quindi Them non fa altro che inserirsi in questo: va appunto indietro di qualche ...come di parallelo evolvono anche le cose con un vicinato sempre più ostile e selvaggio. In diverse ...