Cosa vedere nel weekend? “Denti da squalo” e “Animal House” al cinema | “I tre amigos” in streaming

(Di sabato 10 giugno 2023) Tiziano Menichelli in una scena da “da” (foto Lucky Red). L’opera prima di di Davide Gentile, con Virginia Raffaele, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, per noi è il film dain sala questo. L’altro titolo da non perdere sul grande schermo è la riedizione del film cult “” con John Belushi. Infine, in, consigliamo di recuperare un’altra commedia classica di John Landis, “I tre!” (su MGM) Una storia di formazione sul litorale romano, tra fantasia e realtà. E il ritorno in sala di un cult comico anni Settanta con John Belushi. Ovvero, i due film dain sala questoda, convincente opera prima di Davide ...

La primache cerco in un rave: chi ne ha bisogno e, tra coloro che ne hanno bisogno, chi riesce a ... Mi sembra diB e H e forse A. Mi piace: e soprattutto la folla di chi ne ha bisogno. Sono ......ti è piaciuto di più mostrare di Roma ai protagonisti dei featuring A me piace mostrare la Roma vera, cuore e sampietrini. Fare dei giri per Trastevere o Testaccio. E di te Di me faccio......le loro case erano diventate meta di furti da parte di persone che non avevano niente a che... E dall'esterno diventa sempre più difficile capire disi stia parlando. Al momento infatti non ...

Londra, ecco la guida definitiva per i turisti: cosa vedere, dove mangiare e dove dormire Londra Today

Gianluca Di Marzio, in esclusiva per il Giornale.it, fa la sua attenta analisi in vista della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter ...Le ex leggende nerazzurre hanno parlato in vista dell'atto finale della Champions con grande fiducia nei ragazzi di Inzaghi ...