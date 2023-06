CorSport – Napoli | quanti dubbi anche sul mercato | ecco chi lo sta gestendo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 10 giugno 2023) Il calciodelè bloccato, non si affonda nessun colpo,perché manca l’allenatore e c’è un direttore sportivo in sospeso. Le notizie di calcioper ilnon mancano, perché lo staff è comunque sempre attento a mantenere rapporti e costruire ponti per facilitare i nuovi acquisti. Ma in questo momento la priorità principale in casa azzurra è quella di trovare il nuovo allenatore, si fa con insistenza il nome di Rudi Garcia, ma bisognerà attendere. Molto dipenderàdalla finale playoff Bari-Cagliari, in caso di promozione del Bari i De Laurentiis dovranno fare una scelta, se vendere la società pugliese o quella partenopea. Scelta che sicuramente sarà già stata ponderata, ma a quel punto bisognerà metterla in pratica e non è ...