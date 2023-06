Corriere dello Sport – tutti i dettagli del contratto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 10 giugno 2023) 2023-06-10 11:50:54 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: ROMA – Sono giorni frenetici per la Roma. Non solo per il discorso delle uscite, quindi cedere i giocatori fuori dai piani di Mourinho e i sacrificabili per sfoltire la rosa e realizzare i famosi 30 milioni di plusvalenze per i paletti Uefa, ma anche per anticipare la concorrenza sui nomi a parametro zero che interessano per rinforzare la squadra. Quindi Tielemans, quindi N’Dicka. Gli ultimi giorni sono stati intensi, ricchi di continui contatti tra le parti per chiudere la trattativa il prima possibile e arrivare alla fumata bianca in modo da respingere gli inserimenti di altre squadre sul giocatore. Soprattutto, il Milan che ha visto nel ventitreenne il giusto rinforzo per la squadra di Pioli. La super offerta per N’Dicka N’Dicka e il suo entourage, però, da diverso tempo hanno ...