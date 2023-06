Controffensiva ucraina | l’annuncio della Gran Bretagna | «Kiev ha sfondato la prima linea di difesa russa»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) In alcune aree del fronte di guerra le forze ucraine sarebbero penetrate nelladelle difese russe. Ad annunciarlo è il ministerobritannico su Twitter: «Nelle ultime 48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell’orientale e meridionale – si legge nel rapporto -. In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nelladelle difese russe. In altre, i progressi ucraini sono stati più lenti». Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2023.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Sr1VlSp8Hy?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/lBSwEVN2pH— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 10, ...