Controffensiva | gli ucraini sfondano le difese russe in alcuni settori

... il principio di dissesto con Ciani e ladi De Luca: 'Schlein ci ha rianimati...' Da ... "Sopprimiamo le elezioni, facciamo fare le liste alle procure e poi Rosi Bindi proclamaeletti"...In queste terre, su una direttrice che dovrebbe puntare a sud verso il Mare d'Azov ,ucraini ... Non è ancora chiaro il piano dellanon dichiarata ; sembrano azioni utili a saggiare ...La guerra in Ucraina giunge oggi al suo 472esimo giorno tra conferme e smentite circaeffetti dell'inizio delladi Kiev . Per Putin "ucraini non avanzano in alcun punto del fronte" mentre l'Ucraina fa sapere invece che nella direzione di Bakhmut "le truppe hanno ...

Controffensiva ucraina, Mosca: "Fermato attacco su vasta scala". Vaticano: Cardinal Zuppi a Kiev - Bombardamenti russi, un morto e 9 feriti nella regione di Kharkiv - Bombardamenti russi, un morto e 9 feriti nella regione di Kharkiv RaiNews

La dichiarazione di John Kirby, responsabile delle Comunicazioni Strategiche del consiglio di sicurezza USA, fatta in merito alle pesanti perdite ucraine nella controffensiva da tanti giorni pompata, ...La guerra in Ucraina giunge oggi al suo 472esimo giorno tra conferme e smentite circa gli effetti dell'inizio della controffensiva di Kiev. Per Putin "gli ucraini non avanzano in alcun punto del ...