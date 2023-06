Consorzio di tutela del marrone di Roccadaspide | c’è il riconoscimento da parte del Ministero

(Di sabato 10 giugno 2023) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto deldell’Agricoltura per ildeldideldiIgp. Il, presieduto da Mario Miano, ha funzioni di, promozione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della Igp. Come è noto l’attribuzione dell’Indicazione geografica protetta per questo prodotto di eccellenza dell’agricoltura salernitana risale al lontano 2008, da allora però non era stato compiuto il passo successivo della costituzione del, necessario a valorizzare ere questa particolare produzione castanicola che interessa i territori di 70 comuni del Salernitano, di cui 63 nella loro interezza e 7 ...

