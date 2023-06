Consigli scommesse 11 Giugno

Leggi su 11contro11

(Di sabato 10 giugno 2023) Per questisulledell’11ci spostiamo tra Italia e Argentina. Con una multipla quota 6.21 su Snai. Scopriamola insieme. In Italia vanno in scena due partite fondamentali, in Serie B abbiamo il ritorno dei playoff ed in Serie A la finale per non retrocedere. In Argentina c’è l’attesissima finale Mondiale Under20 tra Italia e Uruguay e la finalina per il terzo quarto posto tra Israele e Corea del Sud.dell’11Spezia – Verona: Over 2.5 cartellini squadra 2 – Quota 1.47 Dopo 38 giornate non è ancora uscito l’ultimo verdetto, quello riguardante la retrocessione. Spezia e Verona hanno finito il campionato a pari punti e ora si ritrovano ad affrontarsi in un match che vale l’intera stagione. Spezia che dopo l’ottimo inizio di campionato ha ...