Concorso Università di Bologna | 1 Posto da Ricercatore 14 D1

(Di sabato 10 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinato di 36 mesi, settore concorsuale 14/D1 – Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Universita’ con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, e’ indetta procedura selettiva per la copertura di undia tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio e per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio. ...