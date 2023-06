Concorso ASST Cremona | 1 Posto da Collaboratore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 10 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1diprofessionale – architetto o ingegnere, a tempo indeterminato E’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di undell’area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo– profilo professionale:professionale – architetto o ingegnere da assegnare alla S.C. Gestionepatrimoniale. Bando diIl bando integrale relativo alpubblico e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 24 maggio 2023 e sara' disponibile, ...