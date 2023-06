Concorso ASL di Caserta | posti da Dirigente UOC

(Di sabato 10 giugno 2023) Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore UOC direzione medica di presidio ospedaliero Con la deliberazione n. 608 del 12 aprile 2023, immediatamente esecutiva, con l’osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto legislativo n. 502/1992, cosi’ come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 e dalla legge n. 189 dell’8 novembre 2012 e successivemodificazioni ed integrazioni, di cui alla legge n. 118 del 5 agosto 2022 e’ indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore U.O.C. Direzione medica di presidio ospedaliero, per i presidi ospedalieri di Maddaloni, di PiedimonteMatese e di Santa Maria Capua Vetere. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della ...

...l'osservazione breve (4 camere di degenza per 8 posti letto fornite di bagno) e lanon riesce a ... In attesa di. Cinque medici in servizio, mancano almeno tre unità. Medici del servizio di ...... al momento rimaste ignote, e che avrebberoa diverso titolo nella rapina: uno, ad esempio,... al momento, è stato affidato alle cure della localeveterinaria. Negli ultimi giorni, anche ......in Umbria i 7 indagati dalla Procura di Ancona per il reato di truffa aggravata inai ... Vigili del Fuoco,, Ispettorato del Lavoro) presso i Cas gestiti dall'Aurora, il rapporto ...

Kompatscher e Zerzer ai 52 primari: «Dovete rifare il concorso dell ... Alto Adige

Lamezia Terme - 'Finalmente, l’infermiera vincitrice è stata convocata dall’Asp Catanzaro ed ha potuto firmare il contratto al fine di poter prendere servizio nel ruolo per il quale ha vinto la selezi ...In compensi ai primi giorni di maggio, ovvero molto prima dell’inizio del concorso, Asl 5 aveva già attivato una mobilità regionale e interregionale per un posto per lo stesso ruolo”. Così in una nota ...