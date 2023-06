Concorsi pubblici | nuove regole | niente prove orali e assunzioni in sei mesi | tutte le novità del decreto Pa

(Di sabato 10 giugno 2023) Cambiano leper i, che puntano a rendere più veloci leall’interno dell’Amministrazione Pubblica. Un solco tracciato lo scorso Governo con Renato Brunetta, oggi poi portato avanti anche dall’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni: per chi vincerà il concorso,e soprattutto un’assunzione che arriverà nel giro di sei, tagliando così le gambe all’Odissea delledopo anni nella PA. L’Italia versomoderni È uno sguardo all’estero, a quell’Unione Europea che diventa sempre più un modello da seguire nella gestione della PA. Non solo un cambio dellepiù veloci, ma anche la ...

È uno sguardo all'estero, a quell'Unione Europea che diventa sempre più un modello da seguire nella gestione della PA . Non solo un cambio delle prove e assunzioni più veloci, ma anche la capacità di ...leggi anche, nuove regole: addio all'orale e novità servizio civile, ecco cosa cambia Concorso Agea, bando in Gazzetta per funzionari: quali sono i requisiti Prima di presentare la ......Ds e Dsga La Tecnica della Scuola organizza il webinar Il nuovo codice dei contratti: le ... certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione aicome il corso ...

Sono state approvate le nuove regole per i concorsi pubblici lentepubblica.it

Cambiano le regole per i concorsi pubblici, che puntano a rendere più veloci le assunzioni all’interno dell’Amministrazione Pubblica. Un solco tracciato lo scorso Governo con Renato Brunetta, oggi poi ...In assenza di docenti abilitati, le scuole pubbliche paritarie hanno dovuto ricorrere a personale non abilitato per il quale sussiste una reale impossibilità ad abilitarsi per l’assenza di concorsi ab ...