Come un uragano | una storia vera ha ispirato il film?

(Di sabato 10 giugno 2023)unromantico del 2008, èin parte ad unama,ha spiegato Nicholas Sparks, è un insieme di cose realmente accadute e poi romanzate. Lo scrittore del romanzo che hala pellicola spiega sul suo sito ufficiale che gli eventi del suo romanzo prendono spunto dalla relazione avuta dallo scrittore con la moglie Cathy, da cui poi avrebbe divorziato nel 2015: “per la maggior parte dei miei romanzi, ho preso quello che è successo davvero, e l’ho un po’ modificato per renderlo più interessante possibile. Non tutto quello che accade nel romanzo, è accaduto davvero.” Sparks prosegue tracciando un parallelo tra il primo incontro avuto con Cathy, e quello tra Paul e ...

Stasera , 10 giugno, su Rete 4 , alle 21:20, viene trasmessoun, un film di George C. Wolf sceneggiato da Ann Peacock e John Romano, il soggetto è di Nicholas Sparks. La colonna sonora è di Jeanine Tesori. Trama, cast, recensione, curiosità e ...un(Sentimentale, Drammatico) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di George C. Wolfe, con Diane Lane, Richard Gere, James Franco, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis, Mae ...La questione Romeo Neri E così a sorpresaun, ma con effetti benefici, è spuntata la possibilità di fare uno stadio nuovo, sempre nello stesso posto, ma finalmente un qualcosa che ...

Come un uragano, su Rete 4: cast, recensione e trama del film con ... Movieplayer

Come un uragano, film romantico del 2008, è ispirato in parte ad una storia vera ma, come come ha spiegato Nicholas Sparks, è un insieme di cose realmente accadute e poi romanzate. Lo scrittore del ...Come un uragano: trama, cast e streaming del film in onda oggi - sabato 10 giugno 2023 - alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più, le info ...