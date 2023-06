Come un uragano | dove si trova la casa del film

(Di sabato 10 giugno 2023) Ladiun, che nell’Inn at Rodanthe, esiste davvero e nella realtà è un cottage costruito nel 1988 e collocato di fronte all’oceano nel villaggio di Rodanthe a Hatteras Island, precisamente nelle Outer Banks del North Carolina, negli USA. Nel 2011 l’abitazione di quattro piani, strutturata in sei stanze e cinque bagni su 272 mq, è stata recuperata e rinnovata, perché era fortemente esposta al mare agitato e alle intemperie e oggi è disponibile per l’affitto tutto l’announ b&b. Dopo le riprese delinfatti, le celebri imposte blu erano state rimosse e lain stile vittoriano era stata abbandonata a se stessa, tanto che era finita nel mirino dei vandali che facevano irruzione e rubavano cose.spiega il sito ...

Stasera , 10 giugno, su Rete 4 , alle 21:20, viene trasmessoun, un film di George C. Wolf sceneggiato da Ann Peacock e John Romano, il soggetto è di Nicholas Sparks. La colonna sonora è di Jeanine Tesori. Trama, cast, recensione, curiosità e ...un(Sentimentale, Drammatico) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di George C. Wolfe, con Diane Lane, Richard Gere, James Franco, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis, Mae ...La questione Romeo Neri E così a sorpresaun, ma con effetti benefici, è spuntata la possibilità di fare uno stadio nuovo, sempre nello stesso posto, ma finalmente un qualcosa che ...

Come un uragano, su Rete 4: cast, recensione e trama del film con ... Movieplayer

Come un uragano: trama, cast e streaming del film in onda oggi - sabato 10 giugno 2023 - alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più, le info ...Stasera su Rete 4 in prima serata va in onda Come un uragano, cast, recensione e trama del film con Richard Gere ispirato alla storia d'amore di Nicholas Sparks ...