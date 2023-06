Come un uragano | come finisce il film?

(Di sabato 10 giugno 2023)unromantico del 2008 tratto da un romanzo di Nicholas Sparks,con Adrienne (Diane Lane) che dopo aver metabolizzato la morte di Paul (Richard Gere), cerca di far ripartire la propria vita, circondata dall’amore dei due figli. Nella scena conclusiva, la donna cammina felice sul porticciolo insieme ai suoi due ragazzi e all’amica Jean, mentre osserva le onde dell’oceano che si increspano, e all’ultimo lancia un bacio in aria verso l’oceano. Adrienne è madre di due figli preadolescenti, in crisi coniugale col marito, Jack, che dopo averla tradita, ora vorrebbe riallacciare i rapporti e tornare a fare parte della famiglia. Adrienne, per chiarirsi le idee, accetta l’offerta della miglior amica Jean, proprietaria di una pensione sull’oceano a Rodanthe, in California, di occuparsi ...

Stasera , 10 giugno, su Rete 4 , alle 21:20, viene trasmessoun, un film di George C. Wolf sceneggiato da Ann Peacock e John Romano, il soggetto è di Nicholas Sparks. La colonna sonora è di Jeanine Tesori. Trama, cast, recensione, curiosità e ...un(Sentimentale, Drammatico) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di George C. Wolfe, con Diane Lane, Richard Gere, James Franco, Scott Glenn, Christopher Meloni, Viola Davis, Mae ...La questione Romeo Neri E così a sorpresaun, ma con effetti benefici, è spuntata la possibilità di fare uno stadio nuovo, sempre nello stesso posto, ma finalmente un qualcosa che ...

Come un uragano, su Rete 4: cast, recensione e trama del film con ... Movieplayer

Stasera su Rete 4 in prima serata va in onda Come un uragano, cast, recensione e trama del film con Richard Gere ispirato alla storia d'amore di Nicholas Sparks ...Stasera su Rai 4 in prima serata va in onda Come un uragano, cast, recensione e trama del film con Richard Gere ispirato alla storia d'amore di Nicholas Sparks ...