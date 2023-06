Come e perché le aziende agricole collaborano con i food content creator

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 10 giugno 2023) Cura del territorio, passione per i propri prodotti, dedizione e rispetto nei confronti della natura e dei suoi cicli. Questo vuol dire lavorare in un’azienda agricola. E, soprattutto in Italia per via del suo clima, lesono storicamente un tratto identitaria della nostra cultura. Per queste ragioni, la maggior parte può vantare una storia anche secolare. Un esempio? L’azienda agricola Villa Aiola, la cui storia inizia ai primi del 900.citare tale realtà nell’ambito della nostra rubrica editoriale dedicata aiquesta non si limitano a godere dei propri frutti nel mercato, ma hanno la lungimiranza di valicare i confini dell’offline e affidarsi all’influencer marketing, coinvolgendo ...