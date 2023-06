Colombia | i quattro bambini ritrovati nella giungla sono giunti a Bogota'

(Di sabato 10 giugno 2023) Idell'etni'a huitoto, che per oltre un mese hanno vagatoselvana, dopo un incidente aereo dello scorso primo maggio in cuimorte tre persone fra cui la madre,...

Miracolo inbambini sono stati ritrovati vivi dopo aver trascorso sei settimane nella giungla amazzonica colombiana dopo un incidente aereo. I fratellini, di uno,, nove e 13 anni ce l'...I piccoli - Lesly Jacobombaire Mucutuy di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy di nove, Tien Ranoque Mucutuy die Cristin Ranoque Mucutuy di 11 mesi - hanno viaggiato da San Jose' del ......delicata Elementi specializzati dell'esercito hanno preso in braccio uno ad uno ibambini ... L'operazione, conclude il messaggio, "ha regalato loro il miracolo che lasi aspettava. ...

Colombia, quattro bambini ritrovati vivi dopo 40 giorni nella giungla. Erano sopravvissuti a un incidente aer… la Repubblica

