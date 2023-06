Colombia | gli indizi che hanno aiutato a trovare i bambini

Vedi Anche, il salvataggio dei bambini dispersi da 40 giorni nella giungla e le cure sull'... Inizialmente i militari eindigeni impegnati nella cosiddetta 'Operazione Speranza' hanno ...Morti i due piloti e la madre dei bambini Quattro fratelli tra11 mesi e i 13 anni per 40 giorni da soli nella foresta amazzonica. È quanto accaduto a un gruppo di bambini in, sopravvissuti a un incidente aereo e a oltre un mese nella giungla, prima ...Sono questi i segnali che hanno dato speranza ai soccorritori dei bambini ritrovati nella giungla amazzonica della, a 40 giorni dallo schianto del piccolo aereo sul quale stavano viaggiando. ...

Colombia, gli ippopotami della cocaina sono sempre più numerosi ... LifeGate

Lo schianto il 1° maggio scorso mentre il piccolo aereo sorvolava il dipartimento di Caquetá. I bambini, quattro fratelli, viaggiavano con la madre e ...I quattro bambini, che per 40 giorni hanno vagato nella selva colombiana, dopo un incidente aereo dello scorso primo maggio in cui sono morte tre persone fra cui la madre, sono giunti in aereo a ...