Colombia | bambini ritrovati nella giungla | il momento del salvataggio e l' arrivo a Bogotà

(Di sabato 10 giugno 2023) I quattrodell'etni'a huitoto, che per oltre un mese hanno vagatoselvana, dopo un incidente aereo dello scorso primo maggio in cui sono morte tre persone fra cui la madre, sono giunti in aereo a Bogota' , erano a bordo di un aereo medico dell'esercitono che e' atterrato in un aeroporto militare. Ierano stativivi ieri dai soccorritori. I piccoli - Lesly Jacobombaire Mucutuy di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy di nove, Tien Ranoque Mucutuy di quattro e Cristin Ranoque Mucutuy di 11 mesi - hanno viaggiato da San Jose' del Guaviare fino alla capitale a bordo di un velivolo dell'esercito, insieme al padre, uno dei loro nonni e ad altri membri della famiglia.base aerea, dove li attendevano quattro ambulanze, i ...