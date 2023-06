Colombia | 4 bambini sopravvissuti a incidente aereo | vivi dopo 40 giorni

AGI - I quattroche si erano persi dal primo maggio nelle giungle del sud delladopo l'incidente aereo in cui viaggiavano con tre adulti sono stati trovati vivi dai militari che hanno partecipato ...A trovare i, le forze militari colombiane. Secondo le prime informazioni dall'emittente colombiana W Radio riferite da Dpa, isono stati tratti in salvo con un elicottero di soccorso ...... in. Lo riferisce il quotidiano El Tiempo, definendo il ritrovamento "un miracolo". "Li ... I soccorritori avevano trovato degli indizi deinella selva, tra cui tracce di una capanna di ...

Colombia, incidente aereo: quattro bambini sopravvissuti TGCOM

Lo schianto il 1° maggio scorso mentre il piccolo aereo sorvolava il dipartimento di Caquetá. I bambini, quattro fratelli, viaggiavano con la madre e un uomo, trovati morti insieme al pilota poche ...Quattro bambini sopravvissuti ad un incidente aereo sono stati trovati vivi dopo aver vagato per una quarantina di giorni nella giungla amazzonica in Colombia. A twittare le foto ...