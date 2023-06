Col bancomat | a poche ore da Inter-City Capello sgancia il siluro

(Di sabato 10 giugno 2023) Fabioha rilasciato un'vista a Repubblica in cui ha espresso il suo punto di vista sulla finale di Champions League tra Manchester. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della squadra di Pep Guardiola, che insegue il triplete dopo aver vinto la Premier League e la FA Cup. “Non mi piacciono le espressioni che sento. L'non dovrà sfangarla contro il. Dovrà giocarsela”, ha dichiarato. “L'dovrà recuperare palla e aprire il gioco dalla parte opposta - ha spiegato l'ex allenatore - illo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L'è in grande condizione, Inzaghi ha fatto un bel lavoro”. Proprio l'allenatore nerazzurro è stato criticato da ...

'Guardiola Grazie tante, sono sette anni che ha in mano il. Può permettersi di lasciare in panchina Foden e Julian Alvarez...'. Lo ha detto Fabio ... L'Inter non dovrà sfangarlaCity. Dovrà ...L'Inter non dovrà sfangarlaCity. Dovrà giocarsela. Dovrà recuperare palla e aprire il gioco dalla parte opposta. Il City lo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L'Inter è in condizione. ...GUARDIOLA E IL- 'Guardiola Grazie tante, sono sette anni che ha in mano il. Può ... La Roma affrontava un'avversaria forte, va detto' LA VITTORIA DELLA COPPA CAMPIONIBARCELLONA -...

Capello verso City-Inter: “Guardiola Facile col bancomat…” ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...