Cognati uccisi | il figlio di Caiazzo | “Papà era invaghito di mia moglie”

(Di sabato 10 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo aver visto il corpo crivellato di colpi del cognato Luigi Cammisa, sospettando che potesse accadere qualcosa di simile anche allaMaria Brigida, ha fatto di tutto per proteggerla, telefonando a casa e dicendole di chiudersi dentro e di non aprire a nessuno. Quindi è corso verso l’abitazione ma quando è arrivato era troppo tardi: laera riversa in bagno ormai morta, anche lei crivellata di colpi. È uno dei tragici dettagli che emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, Simone Farina, nei confronti del 44enne Raffaele, accusato di aver ucciso giovedì mattina a Sant’Antimo, nel Napoletano, in una drammatica sequenza di sangue, prima il genero Luigi e poco dopo la nuora Maria Brigida.era convinto che i due ...