Cognati uccisi a Sant' Antimo | il figlio del killer | «Mio padre si era invaghito di mia moglie Brigida L' ho chiamata | ma era già morta»

a Sant'Antimo, si costituisce il suocero: l'ipotesi di una vendetta per una relazione extraconiugale Manuela Galletta 08 Giugno 2023 I due giovani erano rispettivamente marito della ...dal suocero e il delitto di Senago, due casi che hanno in comune un egoismo accecante Nel giorno in cui a Sant'Antimo, il paese in provincia di Napoli terra d'origine di Giulia

Cognati uccisi a Sant'Antimo, arrestato il suocero: «Erano amanti, ma ho ammazzato solo lui» ilmattino.it

Dopo aver visto il corpo crivellato di colpi del cognato Luigi Cammisa, sospettando che potesse accadere qualcosa di simile anche alla moglie Maria Brigida, ha fatto di tutto per ...I vuoti di memoria non sono stati colmati. Faccia a faccia con il giudice per le indagini preliminari Simone Farina del Tribunale di Napoli Nord, il 44enne Raffaele Caiazzo nulla ha aggiunto rispetto ...