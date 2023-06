Cocoricò Tapes | la storia del famoso locale romagnolo con la sua “piramide” | fimati privati e pubblici Com’eravano discotecomani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) “Andiamo al Cocco?!?”. Sarebbe bello iniziare il pezzo su, il documentario sulla celebre discoteca romagnola che avrà la sua prima al 59esimo Pesaro Film Festival, con questa richiesta vagamente vitelloniana. Ilcome il Rex felliniano che passa lontano nel mare dell’immaginario ogni sabato sera. Un’allegoria inafferrabile della trasgressione adolescenziale anni novanta che si staglia come conditio sine qua non di un irriducibile esistenzialismo dance techno. E i “”, i nastri, i materiali d’epoca(Rete7, Teleromagna, Tg2, MatchMusic) e(i filmini con la data sottile in basso a sinistra) sono la materia, il senso, i lampi, con cui sono fatti i sogni e le nostalgie del passato. Ma che cos’era il Cocco con quella sua ...