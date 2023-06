“Coco Loco” | il videoclip del nuovo brano di Maluma

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 giugno 2023) Diretto da Jessy Terrero e prodotto da Cinema Giants e Royalty Films è ambientato nelle bellissime strade di una Miami tempestosa È uscito venerdì 9 giugno, in digitale “”, ilsingolo dell’icona mondiale della musica latina. Online anche ilufficiale ((Official Video) – YouTube), diretto da Jessy Terrero e prodotto da Cinema Giants e Royalty Films, ambientato nelle bellissime strade di una Miami tempestosa. In quest’atmosfera,non si arresta e improvvisa un concerto sotto la pioggia, circondato dai ballerini. Prodotto da XXXXX e scritto da, Julio González Tavares, Jonathan Rivera, Giencarlos Rivera, Edgar Barrera e Vicente Barco, “...