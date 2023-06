Clamoroso | Bucchioni | “Paulo Sousa | in corsa per la panchina del Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 10 giugno 2023)potrebbe sostituire Luciano Spalletti come allenatore dell’ SSC, secondo il giornalista Enzo. CALCIOMERCATO. Secondo il giornalista Enzosarebbe in pole position per sostituire Luciano Spalletti a. Questo rumor, che ha generato un gran parlare tra gli appassionati di calcio, è stato lanciato su Twitter dal noto giornalista . “Nella lista di De Laurentiis c’è anchee da stamani sarebbe in pole position per sostituire Spalletti,” ha scritto, riaccendendo il dibattito sul futuro dell’allenatore dell’ SSC. Questa notizia potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla ...