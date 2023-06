City-Inter | un solo giocatore ha già vinto la Champions | fu proprio a Istanbul contro il Milan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) In panchina c’è Pep Guardiola, che diLeague ne ha vinte eccome, sia da allenatore che da. Ma per il resto le due rose di Manchesterche asi sfidano per alzare la coppe non sono formate da giocatori esattamente esperti nel vincere finali europee. Nessuno dei calciatori infatti ha maila coppa dalle grandi orecchie. O meglio, ce n’è soltanto uno, che certamente però non reciterà un ruolo da protagonista: si tratta di Scott Carson, terzo portiere del. Già, Carson ha oggi 37 anni e una lunga ma mediocre carriera alle spalle. Eppure, 18 anni fa, il suo destino sembrava diverso: fu ingaggiato dal Liverpool nel gennaio 2005, quando aveva appena 21 anni. I Reds lo acquistarono per fare da secondo portiere a Jerzy Dudek. ...