Città Alta | un successo la Uni Run Bg | «Oltre mille partecipanti di corsa e in cammino»

(Di sabato 10 giugno 2023) LA QUARTA EDIZIONE. L’evento non competitivo di Università e Cus, otto chilometri su e giù per il borgo storico, ha fatto il pieno. Premiazioni a Sant’Agostino.

Poi dice: "Era una partita adpressione ed eravamo un po' nervosi. Nel primo tempo non abbiamo ... scatenando la festa nellabritannica. Grande amarezza per i supporter interisti che a ......grandiitaliane c'è un problema sicurezza dovuto anche all'immigrazione irregolare. Rafforzerete ulteriormente i presidi in aree critiche come le stazioni a Milano e Roma 'Manteniamol'......la Russia dopo tutte le armi e miliardi di dollari a loro regalati La posta in gioco è. Il ... mentre i suoi soldati resistono benissimo, come visto giovedì, a sud delladi Orikhiw, dove l'...