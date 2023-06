Cinema a 3 | 50 euro | ecco quali film vedere per 5 giorni e le date

Mai i 1.600completi, ma una cifra che permette al ragazzo di comprarsi qualche oggetto desiderato.L'iniziativa è promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello " Accademia delItaliano.in Festa è il progetto lanciato nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026: il ...... che comunque avevano visto l'ultimo film di Nanni Moretti ale comunque avevano una borsa ... 39in autogrill) con cui la futura sposa poteva dilettarsi (dilettarci), scegliendo se cantare ...

Cinema Revolution, film italiani ed europei a 3,50 euro Dire

Milano - Per la settima estate consecutiva sul lungomare di Mare Culturale Urbano, a Milano in zona San Siro, torna il cinema all'aperto in cuffia: dal giovedì alla domenica, a partire dall'8 giugno 2 ...Nuova truffa sul Bonus 18App, questa volta in una vicenda che toccherebbe un giro criminale all’interno di Roma. Infatti, anonimo “imprenditori” scambierebbero i buoni dello Stato, utili a compare lib ...