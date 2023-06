Ciclismo | Giro del Delfinato 2023 | calendario tappe | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 10 giugno 2023) Ile ilcompleto deldel, che si disputerà dal 4 all’11 giugno prossimi. La corsa francese rappresenta come ogni anno il principale appuntamento in preparazione al Tour de France e non a caso molti big attesi alla Grande Boucle saranno proprio al via del. Grande attesa ovviamente per Jonas Vingegaard, che in questoha corso davvero poco ma risultato sempre competitivo e vincente. Il danese se la vedrà tra gli altri con David Gaudu, Mikel Landa, Enric Mas, Adam Yates, Julian Alaphilippe, Egan Bernal e Richard Carapaz. In chiave Italia dovrebbero essere della partita Matteo Trentin, Andrea Bagioli e soprattutto Giulio Ciccone, reduce dal Covid che gli ha impedito di partire per ild’Italia. IL ...