Ciclismo | Filippo Ganna salta il Giro di Svizzera 2023 | “Motivi di salute | adesso 100% concentrato per il mio recupero”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Nientediper. Il corridore della Ineos-Grenadiers non ha ancora recuperatoda alcuni problemi dicomparsi negli ultimi giorni, e dunque non sarà al via della competizione elvetica. O meglio, semplicemente non è stato inserito dalla stessa formazione nell’elenco degli iscritti.affida a Instagram le sue conseguenti parole: “Sfortunatamente non prenderò il via deldiperdi. Dopo qualche giorno non al top, ho preso questa decisione insieme allo staff medico della Ineos-Grenadiers, che ringrazio per l’appoggio e la professionalità.per il mio ...