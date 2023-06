Ciani l' anti-dem | le armi di Rubio | le bufale della Murgia | il podio dei peggiori

Dopo la nomina di Paolo, perfettamente interpretando il significato, è festa e tripudio degli- guerra senza se e senza ma. A partire da M5S e dal suo di fatto organo di stampa, appunto Il ...All'indomani dell'ok del governo al ddl con le nuove misure- violenza, la segretaria dem Elly Schlein convoca una conferenza stampa e risponde anche alle polemiche sulla nomina di Paolo, nuovo vice - capogruppo alla camera e non iscritto al Pd. ...All'indomani dell'ok del governo al ddl con le nuove misure- violenza, la segretaria dem Elly Schlein convoca una conferenza stampa e risponde anche alle polemiche sulla nomina di Paolo, nuovo vice - capogruppo alla Camera e non iscritto al Pd. Per ...

Il nuovo vicecapogruppo Pd dice che sulle armi a Kiev si può ... Fanpage.it

Ciani, nuovo vice-capogruppo dem, schifa l'iscrizione al Pd e subito spacca sull'Ucraina. Sui social Rubio fomenta l'odio contro Israele. E la Murgia (spalleggiata da Saviano) spara balle a tutto spia ...Paolo Ciani, scelto da Elly Schlein come nuovo vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera – al posto di Piero De Luca – ha detto ...