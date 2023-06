Chukwueze - Milan | l' annuncio | il nigeriano esce allo scoperto

(Di sabato 10 giugno 2023) Non leggo mai ciò che scrivono sui social network, perché non mi importa. Ciò che conta è il presente. L'unica cosa reale adesso è il Villarreal'. Parole che potrebbero lasciare pochi margini d'...

Pulisic potrebbe giocare a destra, posizione per cui alpiace anche Samuel, 1999 del Villarreal, in scadenza tra un anno. C'è un problema: il Villarreal ha ricevuto un'offerta dalla ...: 'Non mi importa' Il negeriano Samuel, dopo le recenti voci di mercato impazzate su di lui, è stato intervistato dal media spagnolo ' Panenka ', una rivista molto ...Commenta per primo Samuelé il nome che mette d'accordo tutti in casa. Arrivano conferme all'indiscrezione di Sky : il club rossonero ha messo l'esterno destro nigeriano del Villarreal in cima a una lista che ...

Pioli telefona al francese, contatto anche per il centravanti del West Ham. In mezzo priorità Tielemans. Pulisic piace ...Uno dei ruoli che la nuova squadra di mercato rossonero vuole coprire è quello dell'esterno destro offensivo per trovare un giocatore che possa essere complementare a ...