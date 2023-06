Chiesa | il segretario di Stato Parolin | Il Papa sta bene | vuole tornare al lavoro

Sarà firmata una 'Dichiarazione della fraternità' per ribadire il 'No alla guerra' della. +... ha spiegato ildi +Europa, Riccardo Magi che salirà sul carro con Emma Bonino, Benedetto ......00, presso il centro sportivo "Spirito Santo", in Via Di Vagno, alle spalle dell'omonima, la ... Simone e Andrea, rispettivamente figlio e nipoti dello storicoe responsabile dei ...... ancorate ai valori della Dottrina sociale della, del riformismo laico e socialista, del ... l'anziano socialista Claudio Signorile e il giovanePsi Enzo Maraio. "Di progetti per ...

Chiesa, il segretario di Stato Parolin: Il Papa sta bene, vuole tornare ... Il Denaro

"Il Papa sta bene, l'operazione è andata bene, le notizie che ho ricevuto": lo ha detto il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.PALERMO - Atti vandalici nella chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Nei giardini della parrocchia sono state staccate lastre di marmo e sradicate ...