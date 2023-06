Chi ha segnato più gol in Serie A?

(Di sabato 10 giugno 2023) La classifica dei giocatori che hannopiù gol nella storia dellaA: Silvio Piola in vetta, Totti al secondo posto Nella classifica dei 100 giocatori con più reti nella storia del calcio italiano svetta Silvio Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia con la nazionale italiana. Piola ha giocato con la Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara e ha raggiunto quota 274 gol considerando esclusivamente i campionati a Girone unico. Al secondo posto Francesco Totti con 250 reti, ma tutti realizzati con un’unica maglia, quella della Roma. Al terzo posto nella classifica di chi hapiù gol inA c’è lo svedese Gunnar Nordhal con 225 gol, che vinse due campionati negli anni 50 con il Milan. Tra i giocatori che hanno esordito nel massimo campionato italiano dal 1994/95 in poi, Higuain è stato il ...

Passate la delusione e la frustrazione del momento, adesso servono lucidità ed equilibrio:... Inserire il figlio del co - presidente dentro lo spogliatoio haprofondamente la stagione. In ...E allora il tema diventa chiarire quale lingua abbia cittadinanza di essere parlata in questo tempodalla scomunica reciproca diutilizza categorie e lessico opposti. Paolo Ciani si è ......piacerti o meno ma hannola storia di questo Paese, allora io sarò disponibile a venire in tv a dire che non ho capito niente, che hai ragione. Fino a quel momento abbi rispetto perha ...

L'Italia Under 20 per la prima volta nella sua storia si è qualificata per la finale dei Mondiali di categoria e può segnare un autentico record storico ... Da Baldanzi a Casadei e Pafundi, chi sono e ..."Speriamo di finire in bellezza. Ho le stesse sensazioni della finale Mondiale", ha detto ieri in conferenza stampa. Quante volte avrà sognato questo o questi gol. Chissà quante volte si sarà detto ch ...