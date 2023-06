Chi è l’arbitro di Inter-Manchester City stasera? I precedenti | il polacco che sorride…ai Citizens

Leggi su oasport

(Di sabato 10 giugno 2023) Mancano poco più di quattro,minabili, ore alla Finale della UEFA Champions League 2022/23. Ad affrontarsi, in questo ultimo atto della massima competizione europea per club, saranno l’di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola. Le due compagini, a partire dalle 21.00 di oggi sabato 10 giugno, battaglieranno sul terreno di gioco dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul (LEGGI QUI). Si prospetta un match avvincente tra due formazioni che tenteranno il tutto per tutto per sollevare al cielo il trofeo. Da una parte ci saranno i nerazzurri che vorranno concludere in bellezza una stagione già di per sé soddisfacente. La Beneamata da inizio annata infatti, ha messo in bacheca una Supercoppa italiana (sconfiggendo il Milan in Finale), e la Coppa Italia, superando in rimonta la Fiorentina. Dall’altra ...