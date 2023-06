Chi è Anitta | la popstar che si esibisce alla finale di Champions League

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Classe 1993, 30 anni e il ritmo latino nel sangue., pseudonimo di Larissa de Macedo Machato in pochi anni ha scalato le classifiche, facendo diventare la sua Envolver un successo globale. E ora sarà lei ad aprire laditra Inter e Manchester City, cantando al Kick Off Show di Istanbul. Insieme a lei ci saranno Burna Boy, cantante di origini nigeriane, pseudonimo di Damini Ebunoluwa Ogulu e, come special guest, Alesso, pseudonimo di Alessandro Renato Rodolfo Lindblad, disc jockey, produttore discografico e remixer svedese con origini italiane. Nata e cresciuta a Rio de Janeiro, in Brasile,inizia a cantare a otto anni. Si diploma ma, subito, inizia a sfondare nel mondo della musica brasiliana, vincendo il premio come “miglior artista emergente”, assegnato dal ...