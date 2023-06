CHAMPIONS | SU CANALE 5 LA FINALE MANCHESTER CITY-INTER IL RICCO PROGRAMMA

(Di sabato 10 giugno 2023) Sabato 10 giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul, teatro della sfida “” che assegnerà laLeague 2022-2023. Il fischio d’inizio dellaè previsto alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su5. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. E Mediaset, per l’occasione, scende in campo con una squadra super e propone una vera e propria maratona per avvicinarsi al match, tutto in diretta da Istanbul: si parte su Italia 1, dalle ore 19.00 con un’edizione speciale di ‘Studio Aperto Mag’, alle ore 19.30 la palla passa al20 e a Mediaset Infinity, e alle 20.45 la diretta si sposterà su5 per assaporare l’atmosfera ...

Rassegna stampa di sabato 10 giugno, quest sera l'Inter si contenderà la Champions League con il Manchester City. Come riporta Sportmediaset, la squadra nerazzurra si è... Stasera Inter e City si sfideranno per l'ultimo atto della Champions League 2023.

(Adnkronos) - Finale di Champions League, stasera, tra Manchester City e Inter. Il match si giocherà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul ...Allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul, si affronteranno Manchester City e Inter. La partita sarà trasmessa su Canale 5 (in chiaro) e sui canali Sky (anche in formato 4K). In radio, invece, ci pensa ...