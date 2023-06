Champions | Marotta ' bisogna essere ambiziosi e noi siamo qui'

"Bisogna essere ambiziosi e noi siamo qui". Parola dell'ad dell'Inter Beppea pochi minuti dal via della finale dicontro il City a Istanbul. "L'Inter ha un palmares di successi, questa è la sesta finale. Arrivare sul gradino più alto non è semplice, ma - ...... in campo alle 21 allo stadio 'Ataturk' di Istanbul per la finale diLeague. Guardiola ... dice l'amministratore delegato dell'Inter Beppea pochi minuti dalla finale. "Nel costruire l'...A pochi minuti dall'inizio della finale diLeague tra Manchester City e Inter sono arrivate le parole disulla squadra allenata da Pep Guardiola . Il dirigente nerazzurro ha svelato le sue sensazioni sull'imminente partita ...

Champions - Marotta carica i nerazzurri: "Inter, possiamo battere il Manchester City anche se sono più forti di noi" Eurosport IT

