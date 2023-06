Champions | Manchester City-Inter 1-0 | al 68' gol di Rodri

(Di sabato 10 giugno 2023) AGI - A Istanbul l'di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'Europa nella finalissima di Istanbul. Al 56' si ricompone l'attacco dell'LuLa: esce Edin Dzeko per un risentimento muscolare ed entra Lukaku che va ad affiancare Lautaro Martinez in attacco. Neanche due minuti e al 58' Lautaro si presenta solo davanti al portiere delma si fa parare il tiro. L'occasione più nitida dell'con l'argentino egoista perché c'era Brozovic da solo. Nella ripartenza Barella è costretto a fare fallo per fermare gli attaccanti deled è il primo ammonito dell'incontro. Finisce il primo tempo dell'Ataturk Stadium di Istanbul. Chi si attendeva un monologo degli inglesi è rimasto spiazzato: la squadra di ...

Commenta per primo Piccola problema muscolare anche per Edin Dzeko , costretto ad abbandonare il campo al 57' della finale diLeague che l'Inter sta disputando contro ilCity. Piccolo indolenzimento per l'attaccante bosniaco che è sembrato non averne più. Subito cambio per Inzaghi che inserisce Romelu ...ISTANBUL - Al 59' l'Inter poteva sbloccare la finale diLeague , approfittando di una leggerezza delCity in fase di costruzione: pallone recuperato, Lautaro Martinez è dentro l'area con Lukaku libero di ricevere in posizione centrale, ...La cerimonia di inaugurazione viene trasmessa in oltre 200 Paesi e territori, oltre che su Uefa.com e sui canali ufficiali della Uefa su YouTube e dellaLeague su TikTok.CITY (3 ...

Rodri in gol contro l’Inter, il centrocampista spagnolo ha sbloccato la finale di Champions League con un colpo da biliardo ...Dopo l’infortunio che ha tolto dalla finale della Champions League 2022/2023 il trequartista del Manchester City Kevin De Bruyne a causa di un infortunio muscolare, è stata la volta del tecnico ...