Champions League – Manchester City-Inter | i meme social | LIVEBLOG

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiErrore decisivo di Lukaku: il film della finale L'arrivo delle due squadre, i giocatori in campo. Il riscaldamento, la coreografia nerazzurra, l'...... le due parate decisive di Ederson: chissà per quanto tempo l'Inter rimuginerà su quanto è accaduto a Istanbul dove ha giocato una grande finale di. L'ha vinta il City, per la prima ...Abbiamo fatto un grande percorso in, ha vinto il City ma noi siamo secondi, un risultato che vale tanto perché questo gruppo ha dato il massimo'. Leggi i commenti Calcio Coppe: tutte le ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Pep Guardiola torna a sollevare la Champions League, 12 anni dopo. Il tecnico catalano, dopo gli exploit con il Barcellona nel 2009 e nel 2011, riesce a condurre il Manchester City sul tetto d’Europa ...Tre finale europee, tre bocconi amari: le sconfitte di Roma, Fiorentina e Inter nelle tre competizioni continentali ...