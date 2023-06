Champions League Inter | la grinta non basta | il City sul tetto d’Europa

(Di sabato 10 giugno 2023) Istanbul – Il cielo di Istanbul si colora di azzurro. Il Manchester, dopo una partita soffertissima come in pochi si sarebbero potuti aspettare, battono l’di Simone Inzaghi grazie ad un gol di Rodri e vincono la primadella loro storia. Un successo che arriva dopo la conquista sia della Premierche della FA Cup, siglando così il Treble e pareggiando la rivalità cittadina con il Manchester United. I nerazzurri giocano una partita commovente ed eroica, incartandola alla squadra di Guardiola (che vince la Coppa a distanza di 12 anni dall’ultima volta) ma i pali ed Ederson infrangono i sogni di gloria. In aggiornamento…

