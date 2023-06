Champions League | Il giorno de ‘La Bestia’ | Haaland vuole la Champions League… e il Pallone d’Oro

(Di sabato 10 giugno 2023) 2023-06-10 12:23:38 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Luicometaha devastato la sua strada attraverso Manchester. Alla sua prima stagione all’Etihad -arrivato un anno fa dal Dortmund in cambio di 60 chili- ha battuto tutti i record. Il ‘9’ del City, arrivato di recente, è diventato il giocatore più veloce a segnare 10 gol nella storia della Premier: mi servivano solo 6 fiammiferi. I suoi 36 gol in campionato glielo hanno permesso stabilire un nuovo record di punteggio nel formato Premier: Sono finiti i 34 anni di Andy Cole e Alan Shearer. In precedenza aveva spodestato Kevin Phillips (30) come il debuttante con il maggior numero di gol. “Quando ho segnato un gol, penso solo a segnarne un altro”, dice. La sua grande ‘botta’ è arrivata in Europa, con il ...

Commenta per primo La finale difra Manchester City e Inter è l'occasione giusta per riunire in un unico posto tutti i più importanti esponenti del calcio europeo e fra questi ci sono anche i responsabili e membri ...'È difficile che l'Inter vinca, il City è molto forte '. Parola di Dejan Savicevic che analizza così la finale ditra Inter e Manchester City che seguirà dal vivo a Istanbul. L'ex fantasista, oggi presidente della Federcalcio montenegrina, ha speso parole d'elogio soprattutto nei confronti di Pep ...... fuori dallaai gironi e eliminati in semifinale sia in Europasia in Coppa Italia. Danilo (LaPresse)La stagione dei bianconeri non può essere considerata positiva; i ragazzi di ...

Manchester City-Inter oggi in finale di Champions League: dove vederla in TV e streaming, le formazioni della partita Fanpage.it

Cresce la febbre per la finale di Coppa dei Campioni. Stasera il match allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul.Il Milan farà ancora la Champions, la Roma sarà di nuovo in Europa League. Tielemans, la chance rossonera Pioli ha chiesto al Milan nuovi acquisti per allungare la rosa e a centrocampo serve proprio ...