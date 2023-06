Champions | Inter-Manchester City 0-0 | al 58' grande occasione sprecata da Lautaro

(Di sabato 10 giugno 2023) AGI - A Istanbul l'di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola si contendono lo scettro di regina d'Europa nella finalissima di Istanbul. Al 56' si ricompone l'attacco dell'LuLa: esce Edin Dzeko per un risentimento muscolare ed entra Lukaku che va ad affiancareMartinez in attacco. Neanche due minuti e al 58'si presenta solo davanti al portiere delma si fa parare il tiro. L'più nitida dell'con l'argentino egoista perché c'era Brozovic da solo. Nella ripartenza Barella è costretto a fare fallo per fermare gli attaccanti deled è il primo ammonito dell'incontro. Finisce il primo tempo dell'Ataturk Stadium di Istanbul. Chi si attendeva un monologo ...

... al suo posto entra Romelu Lukaku che riforma la LuLa con Lautaro Martinez Dopo l'infortunio di De Bruyne anche l'paga il prezzo infortunio in finale diLeague. Si ferma infatti Edin ......nel primo tempo della sfida di Istanbul contro l', costretto così a lasciare il campo (sostituito in quest'occasione da Foden) come gli era accaduto due anni fa in un'altra finale di...Diecimila dollari sulla vittoria del con due o tre gol di scarto nella finale diLeague contro l': li ha puntati Sergio Aguero , ex attaccante dei Citizens e della nazionale argentina, pubblicando la scommessa sul suo account twitter. Aguero dice City campione: ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Occasione c ...Dopo l’infortunio che ha tolto dalla finale della Champions League 2022/2023 il trequartista del Manchester City Kevin De Bruyne a causa di un infortunio muscolare, è stata la volta del tecnico ...